Пореден трус във Франция! Решението на новия премиер

Френският премиер Себастиан Льокорню подаде оставката, предадоха световните агенции.

Президентството на Франция съобщава, че френският държавен глава Еманюел Макрон е приел оставката.

Оставката беше връчена ден след като Льокорню представи състава на правителството си, отбелязва Франс прес.

С решението да се оттегли от премиерския пост Льокорню се превръща в трети френски министър-председател, който подава оставка за около година. Така страната отново се озовава в политическа задънена улица.

Льокорню беше назначен за премиер от френския президент Еманюел Макрон на 9 септември.

Утре той трябваше да представи програмата си пред долната камара на парламента. Льокорню трябваше да изготви и бюджета за идната година, който съдържаше мерки за икономии, чрез които да бъде овладяна ситуацията с дефицита в страната.

Преди броени дни стана ясно и, че Льокорню не е уточнил в биографията си, че няма диплома за магистратура по право, какво твърдеше, че има. Той е карал само първата година от обучението за тази магистратура. За валидна диплома за магистратура се изисква двугодишно обучение.

Това, че Франция беше без ново правителство в продължение на 26 дни, от 9 септември до вчера - 5 октомври, се случва за първи път от 1958 г. насам, припомни вчера френската медия "Брют", пише БТА.

