Пламна хотелът на богатите в алпийския курорт Куршевел

279 души са били евакуирани от две сгради заради пожар, избухнал в 5-звездния Grandes Alpes Hotel във френския алпийски курорт Куршевел. Поради риск от разпространение на огъня, са евакуирани около 200 гости от съседния хотел Le Lana.

Пламъците избухнали малко преди 19 часа и унищожили покрива на хотела, чиято конструкция се описва като сложна, тъй като е преплетена с тази на съседните сгради.

Пожарът, чийто произход все още не е установен, продължава да гори и тази сутрин. Засега не се съобщава за жертви и пострадали, но равносметката не е окончателна, докато не стане ясно, че никой не е затрупан под развалините.

На това място в курорта Куршевел се намират няколко луксозни хотела, огромни дървени шалета, сред които Grandes Alpes, които са разположени едни до други, а терасите и покривите им се преплитат. За пожарните коли е много трудно да достигнат там.

