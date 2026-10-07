Пияна-значи ли съгласна за секс? Скандал разтърси САЩ

Случаят на жена, подала жалба за сексуално посегателство срещу членове на студентско братство в университета „Корнел“, предизвика остра обществена реакция в САЩ и насочи вниманието към законите за сексуалното насилие и употребата на алкохол в редица американски щати.

Жената, посочена в съдебните документи като Джейн Доу, заведе дело миналия месец, в което твърди, че през 2024 г. е била дрогирана и изнасилена от няколко мъже в университета в щата Ню Йорк.

По думите ѝ по-рано същата вечер тя е употребила алкохол, след което отишла в къща на студентско братство. Там няколко мъже я притиснали да приеме кетамин през носа и продължили да ѝ дават алкохол. Впоследствие, твърди тя, в групово съобщение била обявена възможност за „безплатен“ сексуален контакт с нея.

Доу заявява, че по време на предполагаемото посегателство е била в състояние на интоксикация и не е могла да даде съгласие.

„Вратичката“ за доброволното напиване

Според действащото законодателство на щата Ню Йорк човек, който доброволно е употребил алкохол или наркотици – за разлика от човек, упоен без негово знание или съгласие – не се счита автоматично за неспособен да даде съгласие за сексуален контакт.

Американските медии широко определят това като „вратичката за доброволната интоксикация“.

Губернаторът на Ню Йорк Кати Хоукъл заяви миналата седмица, че „доброволната интоксикация не е разрешение за сексуално посегателство или групово изнасилване“, и обеща да работи със законодателния орган на щата за затваряне на тази „вратичка“.

Някои правни експерти обаче смятат, че законът се тълкува погрешно. Според тях той не пречи на хора, които доброволно са употребили алкохол или наркотици, да съобщят за сексуално насилие. Изисква се обаче да бъде доказано, че те са били в такава степен неспособни да действат, че физически не са могли да изразят съгласие – значително по-висок праг от това просто да са били пияни.

Разграничението е част от продължаващия в САЩ спор за това какво представлява съгласието за секс, когато човек е употребил алкохол.

Кога човек е прекалено пиян, за да даде съгласие?

Бившият прокурор по сексуални престъпления Дан Шор заявява пред Би Би Си, че законът на Ню Йорк защитава и жертви, които доброволно са решили да пият или да употребят наркотици.

„Ако човек не може да изрази съгласие или липса на съгласие поради употребата на алкохол или наркотици, всяка сексуална активност с него винаги е без негово съгласие, независимо дали употребата на алкохол или наркотици е била доброволна или не“, обяснява Шор, който помага и на университети при разглеждането на случаи на сексуално насилие.

„Преследвал съм много хора, които са извършили сексуално посегателство срещу човек, който доброволно е бил в нетрезво състояние. Постигал съм осъдителни присъди. Те отидоха в затвора“, допълва той.

Спорът е докъде трябва да стига степента на интоксикация.

Най-малко 19 американски щата, сред които Ню Йорк, поставят по-висок праг за степента на опиянение, при която човек се смята за неспособен да даде съгласие.

Законът на Ню Йорк предвижда, че човек не може да даде съгласие за секс, ако е „в безсъзнание или поради друга причина физически неспособен да изрази нежеланието си за дадено действие“.

Според Шор тази разпоредба обхваща и хората, които са толкова силно пияни, че не могат да дадат съгласие.

Проблемът е доказването

Бившият прокурор Мичъл Епнър, който е работил по дела за трафик с цел сексуална експлоатация, посочва обаче, че на практика това може да бъде трудно за доказване.

По думите му някои прокурори могат да се откажат от обвинения, а обвиняеми да бъдат оправдани, защото човекът е „дал съгласие“, докато е бил пиян, но не е бил напълно неспособен да действа.

В други американски щати законовият праг е по-нисък – човек, който е „повлиян“ или „значително повлиян“ от алкохол или наркотици, не може да даде валидно съгласие.

Епнър дава прост пример: състояние, при което човек е прекалено пиян, за да управлява автомобил, би могло да бъде разглеждано като подобно ниво на нарушение на способностите.

„Ако някой е прекалено пиян, за да шофира, значи е прекалено пиян и за… допълнете сами глагола“, казва той.

В университетите правилата са различни

Стандартите за съгласие в американските университети могат да бъдат различни от тези в наказателното право.

„Корнел“ например използва стандарта за утвърдително съгласие, определено като „осъзнато, доброволно и взаимно решение на всички участници да участват в сексуална активност“.

Според правилата на университета мълчанието или липсата на съпротива сами по себе си не представляват съгласие.

Опит за промяна на закона

Предложена промяна в законодателството на Ню Йорк предвижда човек да не може да даде съгласие, ако е под въздействието на вещества до степен, при която временно е „неспособен да преценява или контролира“ поведението си и това състояние е било известно или разумно е трябвало да бъде известно на другия човек.

Щатът Пенсилвания също е предприемал опити за промяна на законодателството, така че за жертви, употребили алкохол, да бъде по-лесно да докажат сексуално посегателство.

Представителят Лиа Уеб, чийто избирателен район включва университета „Корнел“, заявява пред Би Би Си, че законодатели работят за приемането на подобна промяна. По думите ѝ сегашното законодателство на Ню Йорк „поставя тежестта на доказването върху жертвата“.

Предложението обаче има и критици.

Асоциацията на адвокатите по наказателни дела в щата Ню Йорк смята, че сегашните закони са достатъчни и посочва, че вече има осъдени за изнасилване по дела, при които жертвите доброволно са употребили алкохол.

Организацията предупреждава, че формулировката „неспособен да преценява или контролира поведението си“ е твърде неясна, за да бъде прилагана справедливо, и не определя достатъчно точно кога човек е прекалено пиян, за да участва в сексуална активност.

Шор също признава, че няма лесен отговор къде точно трябва да бъде поставена границата.

„Как законът трябва да реши това? Много е трудно да се намери ясен стандарт, който да бъде прилаган еднакво“, казва той.

„Това е разговор, който трябва да проведем като общество и като щат.“

Предложението за разширяване на определението за невъзможност за съгласие вече е било приемано няколко пъти от Сената на щата Ню Йорк, но досега не е стигало до гласуване в щатското Събрание.