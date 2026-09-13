Шокираща снимка на Ален Делон! С негово съгласие
Фотото е актуално, правено на 23 април
Следете всички новини, анализи и коментари за Съгласие. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Фотото е актуално, правено на 23 април
Постигнато е съгласие по един от спорните въпроси от бюджетната комисия вчера
Дошло е време не само са смирение, разум, отговорност и диалог, но и за съгласие, каза Карадайъ
Безотговорно е да оставим страната без редовен кабинет ство през зимата, каза лидерът на „Български възход
После трябва да е търсене на подкрепа за правителство, казва водачът на ДПС в Плевен
Ген. Атанасов ме подслушваше, подслушваха и американското посолство, казва лидерът на АБВ
Постигнато е съгласие за подписването на протоколите от 9-та среща
Необходимо е по-разумно да преминем през това действително голямо изпитание
Тренировките се подновяват от 19 май
Всеки сексуален акт без изрично съгласие на една от страните се счита за изнасилване
С пълно съгласие – 23 гласа "за" от 23-ма присъстващи, членовете на Висшия съдебен съвет се разделиха – според конституционните изисквания, на съдийск...
С премиера Бойко Борисов постигнахме съгласие за стабилно управление с общи приоритети. Това каза на брифинг в парламента съпредседателят ПГ на Реформ...
ГЕРБ и БДС са постигнали съгласие за съдебната реформа, пише "Фокус". Заместник-председателят на НС и депутат от БДЦ Явор Хайтов потвърди това. "Ще...
Донбас. Президентите на Русия и Украйна - Владимир Путин и Петро Порошенко, са постигнали споразумение за постоянно прекратяване на огъня в Донбаския...
София. Стоим изцяло зад заявената обща позиция след тези консултации. Смея да твърдя, че ДПС даде своя принос за постигането на това съгласие. Така ко...
Берлин. Германският канцлер Ангела Меркел заяви, че е готова да одобри искането на социалдемократите за въвеждане на единна минимална ставка на трудов...