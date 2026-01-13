Отиде си култов американец

Америка е в траур! Скот Адамс, карикатуристът, създал комикс лентата „Дилбърт“, почина на 68-годишна възраст, съобщи Си Би Ес, предаде БГНЕС.

Миналата година артистът заяви, че е бил диагностициран с агресивен рак на простатата. Бившата му съпруга Шели Майлс обяви новината по време на живо излъчване на неговото предаване в YouTube „Real Coffee with Scott Adams“.

В ефира тя прочете „последно послание“ от Адамс, в което той пише, че е имал „невероятен живот“ и е дал всичко от себе си. Той призова хората „да бъдат полезни“ и добави: „моля, знайте, че ви обичах всички до самия край“. През май миналата година Адамс заяви в епизод на своето предаване, че има „същия рак като Джо Байдън… рак на простатата, който се е разпространил и в костите ми“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува съобщение по повод смъртта на Адамс във вторник, като го определи като „страхотен човек, който ме харесваше и уважаваше, когато това не беше модерно“.

„Той смело води дълга битка срещу ужасно заболяване“, написа Тръмп в Truth Social. „Изказвам съболезнованията си на семейството му и на всичките му многобройни приятели и слушатели. Той ще ни липсва истински. Бог да те благослови, Скот!“

Комикс лентата „Дилбърт“ се появява за първи път през 1989 г. и иронизира корпоративната и офис култура. Тя се публикува десетилетия наред в множество вестници, докато през 2023 г. не беше спряна от повечето издания заради коментари на Адамс, които различни издатели определиха като расистки, изпълнени с омраза и дискриминационни.

Сред другото Адамс нарече чернокожите „група, изпълнена с омраза“, и призова белите хора „да се махнат по дяволите от чернокожите“. Вестници като Los Angeles Times и мрежата на USA Today, както и разпространителят Andrews McMeel Universal, обявиха, че прекратяват сътрудничеството си с карикатуриста и спират публикуването на неговата лента.

По това време Адамс използва YouTube, за да се защити, като разкри подробности за последиците от загубата на бизнес и заяви, че вероятно ще загуби около 80% от доходите си от „Дилбърт“ заради анулирането на договорите.

В посланието, прочетено от Майлс, Адамс пише, че иска да обясни живота си. Той посочва, че първата му част е прекарал в стремеж да стане достоен съпруг и родител като начин да открие смисъл, а по-късно се е „посветил“ на света и е еволюирал от карикатурист на „Дилбърт“ до „автор на това, което смятах за полезни книги“.

„От този момент нататък търсех начини да добавя колкото се може повече стойност към живота на хората, по един или друг начин“, пише той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com