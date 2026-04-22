Още екшън в Ормузкия проток. Нова атака

Най-малко три кораба бяха атакувани в Ормузкия проток, предаде Ройтерс, като се позова на британските въоръжени сили.

Това най-вероятно ще затрудни продължаването на мирните преговори в Пакистан за трайно спиране на огъня между САЩ и Иран.

По-рано беше съобщено, че иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) е атакувал контейнеровоз, плаващ под либерийски флаг с огнестрелно оръжие и ръчни противотанкови гранатомети североизточно от Оман, като бяха нанесени щети, но няма пострадали.

Капитанът на кораба съобщи, че към него се е приближил малък военен кораб, въоръжен с оръдия, принадлежащ на КГИР. Според него впоследствие по контейнеровоза е бил открит огън. Всички членове на екипажа са невредими.

При втората атака Британската организация за морски търговски операции (ЮКМТО) съобщи, че друг контейнеровоз е бил подложен на обстрел на около осем морски мили западно от Иран. По кораба, плаващ под панамски флаг, няма щети, а членовете на екипажа са в безопасност.

По трети контейнеровоз е бил отрит огън на около осем морски мили западно от Иран, докато преминавал през Ормузкия проток. По съда, плаващ под либерийски флаг, няма повреди, спрял е в морето и екипажът му е в безопасност, съобщиха официални представители на морската сигурност.

Техеран ограничи движението на кораби през протока, първо като ответна мярка срещу американско-израелските бомбардировки, а след това в отговор на американската блокада на иранските пристанища.

Преди началото на войната в Близкия изток на 28 февруари по този морски път обикновено преминаваше около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. До трите атаки се стига и дни след като американските сили задържаха плавателни съдове, свързани с Иран, включително с петролната търговия на Ислямската република.

Във вторник вечерта американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще продължат за неопределен срок споразумението с Иран, което щеше да изтече на 22 април, за да дадат време на властта в Техеран да излезе с „единно предложение“ преди евентуални преговори. Иран засега не е потвърдил официално, че също ще продължи да спазва примирието, отбелязва АП, цитирана от БТА.

