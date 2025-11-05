Новият кмет на Ню Йорк със сърп и чук. Кой е Мамдани?

Американският вестник New York Post показва новата си корица от утрешния брой, на която е изобразен социалистът Зохран Мамдани, който спечели изборите за кмет на Ню Йорк.

Снимката с корицата на NYP е публикувана в социалната мрежа X. На нея е поставен политик в червен костюм на фона на панорамата на града и той държи сърп и чук в ръцете си.

Изданието се заиграва с неофициалното име на Ню Йорк - "Голямата ябълка", променяйки го на "Червена ябълка". Обърната е и буквата R в думата "Червена", така че да изглежда буквата Я от кирилицата.

Според Асошиейтед най-младият кмет и първи градоначалник мюсюлманин - 34-годишният Мамдани, ще положи клетва през януари 2026 г.

Политикът е роден в семейство на имигранти от Уганда и се премества в Ню Йорк като дете.

Преди това той е бил в щатския законодателен орган.

По време на кампанията Мамдани се застъпи за разширяване на социалните програми, включително безплатно пътуване с автобус, създаване на общински магазини и замразяване на наемите за някои жители.

New York Times изчислява, че тези мерки ще струват на града около 7 милиарда долара годишно.

Планира се те да бъдат финансирани чрез повишаване на данъците за корпорациите и богатите жители.

Мамдани се обърна и към президента на САЩ Доналд Тръмп, като подчерта, че Ню Йорк ще остане град на имигрантите и отбеляза необходимостта от уважение към властите на града.

По-рано Тръмп критикува политика, наричайки го "100% комунистически фанатик" и заплашва да спре федералното финансиране за града. През лятото той обсъди възможността за въвеждане на федерален контрол над Ню Йорк, за да "възстанови реда".

