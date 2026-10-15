Нов обрат във войната. Зеленски развързва ръцете на украинските дронове

Опитът за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура на Русия и Украйна е изправен пред сериозен провал. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Киев ще възобнови атаките срещу руските петролни рафинерии, само няколко дни след като Доналд Тръмп съобщи за постигнато енергийно примирие. Междувременно Москва заяви, че руските сили са атакували пристанището в Измаил и два товарни кораба, насочващи се към Одеса.

Новото изостряне на конфликта поставя под въпрос възможността за трайно спиране на ударите по стратегическата инфраструктура и засилва опасенията за сигурността на корабоплаването в Черно море.

Зеленски: Приключихме с ограниченията

Украйна повече няма да се въздържа от атаки срещу руските нефтопреработвателни предприятия. Това заяви Зеленски в интервю за британския вестник „Файненшъл таймс“, публикувано днес и цитирано от Ройтерс. „Забраната за удари по рафинериите отпада. Приключихме с това“, заяви категорично украинският президент.

Решението представлява рязка промяна спрямо позицията на Киев от последните дни. Украинските власти бяха заявили готовност да се въздържат от нападения срещу руски енергийни обекти, ако Москва прекрати ударите по украинската енергийна система.

Според Зеленски обаче Русия не изпълнява това условие. Той обвини Москва, че продължава нападенията срещу украинската инфраструктура и не зачита договореностите, обявени от американския президент.

Какво се случи с примирието на Тръмп

В неделя, 11 октомври, Доналд Тръмп обяви, че Русия и Украйна са постигнали споразумение за незабавно прекратяване на атаките срещу енергийни обекти. Инициативата беше част от американските усилия за ограничаване на военната ескалация и създаване на условия за нови дипломатически разговори.

Още тогава обаче останаха въпроси около конкретните условия на примирието. Москва не потвърди публично всички подробности, а Киев обвърза спазването му с реципрочни действия от руска страна.

Последваха нови атаки срещу украински енергийни съоръжения, за които Зеленски обвини Русия. Така взаимното недоверие отново надделя над опита за временно ограничаване на военните действия.

Русия съобщи за нови удари срещу кораби в Черно море

На този фон руското Министерство на отбраната обяви, че през изминалата нощ е нанесло удари с безпилотни летателни апарати срещу пристанищни съоръжения в украинската Одеска област.

Една от целите е било пристанището в Измаил, разположено на Дунав, близо до границата с Румъния. Според Москва атакуваната инфраструктура е използвана за разтоварване и съхранение на товари с военно и двойно предназначение.

Руското военно ведомство съобщи и за поразяването на два товарни кораба, пътуващи към Одеса. Москва твърди, че плавателните съдове са превозвали материали за украинските въоръжени сили.

Черно море отново в центъра на напрежението

Новите съобщения идват след поредица от нападения срещу търговски кораби в Черно море, част от които засегнаха и районите в близост до българските и румънските брегове.

Инцидентите вече повдигнаха въпроси за безопасността на международното корабоплаване, необходимостта от допълнителна защита на търговските съдове и риска от поскъпване на морските превози.

Особено тревожно е, че пристанищата в Одеска област продължават да бъдат сред важните транспортни възли за украинската икономика.