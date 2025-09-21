Свят

Наш журналист разкри кой нахъсва Путин за война с Европа

Дмитрий Медведев не трябва да се възприема като „клоун“

Източник: fom.coe.int

21 сеп 25 | 8:20
2620
Иван Ангелов

Има руските генерали, които са убедени, че Русия разполага с

достатъчно сили, за да нападне европейски държави,

и именно те убеждават президента Владимир Путин в необходимостта от такава стъпка, заяви българският разследващ журналист Христо Грозев.

В интервю за телевизионния канал „Дождь“, Грозев посочва, че

Дмитрий Медведев не трябва да се възприема като „клоун“,

тъй като публично изразява позициите на тези генерали.

Грозев описва тези генерали като хора от „голямата военна индустрия“, които обещават на Путин, че могат да му „доставят Полша, Балтика и така нататък“.

Като примери за фигури, които печелят от войната и настояват за продължаването ѝ, Грозев назовава

Сергей Чемезов от „Ростех“,

който е извличал огромни ресурси от конфликта, както и ръководството на компанията „Трансмашхолдинг“.

Според Грозев, за разлика от Чемезов, който може би се опитва да смекчи бъдещите западни санкции, ръководителите на „Трансмашхолдинг“ нямат подобни притеснения и продължават да оказват влияние върху Путин в тази посока.

