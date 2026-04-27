Мистериозен агент стана звезда след стрелбата. Пак там, атакуват Рейгън

Мъж, чиято самоличност остава неизвестна, беше обявен за герой, след като застана пред Доналд Тръмп в момента, в който прозвучаха първите изстрели по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом, съобщава "Дейли мейл".

Драматични кадри, които вече обикалят социалните мрежи, показват светкавичната му реакция. Вместо да се прикрие, той, вероятно агент на Сикрет сървис, се хвърля напред и закрива президента с тялото си – буквално като жив щит.

Сцената се разиграва в подземното фоайе на хотел Вашингтон Хилтън, където ехото от изстрелите предизвиква паника. На малко по-размазани кадри се вижда как мъжът скача на сцената и прикрива Тръмп, докато го извеждат към изхода зад кулисите.

Нападателят, идентифициран като Коул Алън, 31-годишен от Торънс, Калифорния, е бил въоръжен с пушка, пистолет и няколко ножа. Той е щурмувал контролно-пропускателен пункт, преди да бъде неутрализиран след кратка, но напрегната престрелка.

По време на сблъсъка агент на Сикрет сървис е прострелян от близко разстояние, но оцелява благодарение на бронежилетката си – развой, който мнозина определят като чудо. По-късно Тръмп заяви, че се е чул с него и състоянието му е добро.

Балната зала, пълна с журналисти, холивудски звезди и членове на кабинета, сред които Пийт Хегсет и Марко Рубио, се превръща в сцена на хаос. Гости в официални тоалети се крият под масите, докато агенти претърсват залата.

Инцидентът се случва на същото място, където през 1981 г. е прострелян Роналд Рейгън – паралел, който не остава незабелязан. Тогава агент Тим Маккарти поема куршум, за да защити президента. Днес социалните мрежи вече говорят за „новия герой“.

Само два часа по-късно Тръмп се обръща към нацията: „Когато си значим, те атакуват“, заявява той, определяйки нападателя като вероятен „самотен вълк“.

Белият дом потвърди, че вечерята ще бъде насрочена отново до 30 дни – този път с още по-засилена охрана. Междувременно столицата остава под напрежение след поредния опит за посегателство срещу президента.

Семейството на нападателя разкри, че той е имал радикални възгледи и планове да „поправи“ света – детайли, които излизат наяве заедно с негов манифест.

