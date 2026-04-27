Стрелецът Алън: Да вляза беше толкова лесно!

Коул Томас Алън, обвинен, че е стрелял по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом през 2026 г., се е описвал като „приятелски настроен федерален убиец“ в свои текстове, съобщава „Уолстрийт Джърнъл“, цитиран от People.

В документ от около хиляда думи, прегледан от изданието, 31-годишният Алън от Торънс, Калифорния, пише: „Изпитвам ярост, когато мисля за всичко, което тази администрация е направила.“

Той допълва, че подобно действие му се струва „ужасно“ и че „му се повдига“, като същевременно изразява благодарност към хората в живота си, с които вероятно повече няма да говори – приятели, семейство, ученици и членове на църквата му.

Алън също така споделя изненада от това колко лесно е успял да внесе оръжие на събитието, проведено на 25 април в хотел „Вашингтон Хилтън“ във Вашингтон.

„Очаквах камери навсякъде, подслушвани стаи, въоръжени агенти през няколко метра, метални детектори навсякъде“, пише той. „А това, което получих… е нищо.“

По думите му липсата на сериозна охрана създавала „усещане за арогантност“.

„Влизам с множество оръжия и никой дори не допуска, че мога да съм заплаха“, отбелязва той.

Според информацията, Алън е имал конкретна цел – президента Доналд Тръмп.

По данни от професионалния му профил, той е работил като преподавател на непълно работно време в образователната компания „Си2 Едюкейшън“. Завършил е машинно инженерство в Калифорнийския технологичен институт през 2017 г. и магистратура по компютърни науки през 2025 г. в Калифорнийския държавен университет – Домингес Хилс.

От университета потвърждават, че човек с това име е завършил през 2025 г., но не могат да потвърдят дали става дума за същия заподозрян. В позиция институцията остро осъжда насилието и подчертава ангажимента си към сигурна среда.

Алън е задържан, след като е ранил агент на Сикрет сървис по време на събитието. Срещу него са повдигнати най-малко две обвинения – за използване на огнестрелно оръжие при насилствено престъпление и за нападение срещу федерални служители, съобщава прокурорът Джанийн Пиро.

Заместник-директорът на Сикрет сървис Матю Куин определи нападателя като „страхливец“.

„Тази вечер един страхливец се опита да предизвика национална трагедия. Подцени възможностите на Сикрет сървис и беше спрян още при първия контакт“, заяви той.

