Мирът между Русия и Украйна може да настъпи днес

Мирът между Русия и Украйна може да настъпи още днес, ако Володимир Зеленски поеме отговорност и вземе решение. Това посочи пред журналисти прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

"Този мир между Русия и Украйна може да настъпи днес, в случай че президентът Зеленски вземе съответното решение и поеме отговорност. За това вече е говорено многократно", подчерта представителят на Кремъл, цитиран от ТАСС, предаде България Он Еър.

Вчера Русия обяви прекратяване на огъня по повод православния Великден и обяви, че очаква Украйна да направи същото. Огънят ще бъде прекратен от 16 ч. на 11 април до края на 12 април", се казва в изявление на Кремъл.

На министъра на отбраната и на началника на Генералния щаб на Въоръжените сили са дадени указания за този период да спрат бойните действия по всички направления.

Малко по-късно и президентът Володимир Зеленски заяви, че страната му ще действа в съответствие с прекратяването на огъня по повод Великден.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com