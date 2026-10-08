Макрон побесня заради вулгарен плакат за Брижит

Една картонена табела, няколко секунди телевизионно време и истинска буря в Елисейския дворец. Френският президент Еманюел Макрон е изпаднал в ярост, след като националната обществена телевизия „Франс 2“ излъчила кадри от ученическите протести, на които се вижда вулгарен плакат с неприлична препратка към съпругата му Брижит.

За скандала съобщават френският вестник „Льо Паризиен“ и радио „Франс ентер“, цитирани от ДПА. Според публикациите държавният глава е бил особено разгневен не само от появата на обидния надпис в ефир, но и от факта, че телевизията не е поднесла извинение впоследствие.

Всичко се случва във вторник, 6 октомври, по време на обедната новинарска емисия в 13 часа. Докато водещият Жулиан Бюжие представя репортаж за масовите ученически протести, на екрана зад него за кратко се появява снимка на демонстрант с плакат, насочен лично срещу президентското семейство.

Надписът гласи: „Macron bz ta prof, pas les nôtres“.

В свободен превод вулгарната игра на думи означава: „Макрон, оправяй си учителката, не прецаквай нашите“.

Посланието е пряка препратка към необичайната любовна история на френския президент и съпругата му, която преди години е била негова преподавателка.

Любовната история, която отново се превърна в мишена

48-годишният Еманюел Макрон се запознава с Брижит, която днес е на 73 години, докато учи в град Амиен в Северна Франция.

По онова време тя е негова учителка и ръководи театрални занимания в училището му. Въпреки значителната разлика във възрастта двамата впоследствие стават двойка и сключват брак през 2007 г.

Историята им отдавна предизвиква любопитството на френските и световните медии. Сега тя се оказа използвана и като оръжие в политически протест.

Във Франция лозунгът вече се появява на различни демонстрации, а провокативната игра на думи очевидно е замислена така, че да привлече вниманието към проблемите на образователната система.

Учениците искат повече учители и средства

Зад скандалния плакат обаче стои много по-сериозно обществено недоволство.

От края на септември ученици и студенти в цяла Франция излизат на протести с искания за повече средства за образованието, назначаване на допълнителни учители и намаляване на неравенствата между училищата.

Демонстрантите се оплакват от препълнени класни стаи, липса на преподаватели и недостатъчни ресурси, които според тях влошават качеството на обучението.

Протестите постепенно обхващат големи френски градове и предизвикват засилено обществено напрежение.

Именно по време на отразяването на тези демонстрации скандалният плакат попада в телевизионните новини.

Три секунди, които разгневиха президента

Според френските медии провокативният надпис се появява два пъти в новинарската емисия на „Франс 2“, като всеки път остава на екрана за по-малко от три секунди.

Това обаче се оказва достатъчно, за да бъде забелязан от зрителите. Снимки от предаването бързо започват да се разпространяват в социалните мрежи и предизвикват разгорещени коментари.

Допълнително внимание към случая привлича и десният сайт „Дестинасион теле“, който публикува изображение на плаката.

Според „Льо Паризиен“ Макрон е бил възмутен, че подобно съдържание е допуснато в ефира на обществена телевизия, както и че при следващото издание на новините не е последвало извинение.

От Елисейския дворец са потвърдили пред вестника, че случилото се никак не се е харесало на президента.

Телевизията: Не отговаряме за лозунгите, но контролираме ефира

Ръководството на „Франс телевизион“, част от която е „Франс 2“, призна, че случаят поставя въпроси за редакционната отговорност.

„Ние не носим отговорност за това, което протестиращите пишат на своите плакати“, заяви Жулиен Дюпере, ръководител на националната новинарска редакция.

Той обаче подчерта, че журналистите носят отговорност за изображенията и думите, които допускат в телевизионния ефир.

„Нашата работа е да контролираме това, което показваме в ефир, особено когато определени думи могат да бъдат обидни“, допълни Дюпере.

По думите му ръководството на телевизията вече е напомнило на всички редакционни екипи задължението да упражняват необходимия контрол върху съдържанието.

Медиаторът на „Франс телевизион“ също е изразил мнение, че плакатът не е трябвало да се появява на екран.

От екипа на новинарската емисия уверяват, че не е имало намерение конкретният лозунг да бъде открояван пред останалите послания на демонстрантите.

Така една кратка телевизионна поява превърна протестен плакат в национален скандал и отново постави въпроса докъде се простира свободата на политическата сатира и къде започва отговорността на медиите.

А исканията на френските ученици за повече учители, средства и по-добри условия на обучение продължават да стоят в основата на протестите.