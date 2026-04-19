Мадяр рестартира Унгария. Три големи реформи

Бъдещият премиер на Унгария Петер Мадяр представи първите стъпки, които смята да предприеме, за да върне достъпа до средства от Европейския съюз, които бяха замразени поради притесненията за корупцията и върховенството на закона, свързани с политиките на предшественика му Виктор Орман, предава Bloomberg.

Обобщавайки два дни на преговори с делегация от Европейската комисия, Мадяр заяви в неделя, че партията му „Тиса“ планира планира три големи реформи - правосъдна, образователна и медийна. Мадяр заяви, че се подготвят мерки за борба с корупцията, да се включи в Европейската прокуратура и да възстанови свободата и независимостта на съдебната система, висшето образование и медиите.

„След като встъпим в длъжност, планираме да изпълним изцяло тези обещания наред обещанието ни да върнем у дома финансирането от ЕС, което принадлежи на унгарския народ“, допълни Мадяр в изявление.

Пълните резултати от изборите, публикувани в събота, показаха, че партия „Тиса“ ще има безпрецедентно мнозинство в парламента, което ѝ дава широки правомощия да промени конституцията и да отмени системата, изграждана от досегашния премиер Виктор Орбан през последните 16 години.

В собственото си изявление Европейската комисия заяви, че срещите, които се проведоха в Будапеща в петък и събота, са „първа възможност за практически обсъждания как да продължим напред и да постигнем истински напредък в отключването на средства от Европейския съюз, предназначени за Унгария“.

„Необходимата работа ще продължи“, допълни Комисията в изявлението.

Макар че Мадяр няма да положи официално клетва до към 9 май, той вече проведе разговори с унгарски компании, а подготовката за първото заседание на паламента тече с пълна сила.

Перспективите за ново финансиране от ЕС в размер на милиарди евро, наред с плановете на Мадяр да предприеме стъпки по въвеждане на еврото, вече тласнаха унгарския фондов пазар, облигациите и валутата на страната до многогодишни върхове.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com