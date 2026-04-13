Мадяр попари Украйна с тези думи. Успокои Русия и Китай

Победителят на парламентарните избори в Унгария Петер Мадяр подчерта, че не подкрепя ускорено присъединяване на Украйна към Европейския съюз, докато страната е във война с Русия.

„На първо място, става дума за държава, която е във война. Европейският съюз изобщо не може да приеме страна, която се намира във война“, каза той пред журналисти, предаде БГНЕС.

Лидерът на партията Тисасъщо така благодари на Русия и Китай за приемането на резултатите от парламентарните избори в Унгария. Той подчерта, че Москва и Кремъл, както и Пекин, проявяват уважение към избора на унгарските граждани.

"Благодаря на всички за поздравленията, виждам също, че Москва и Кремъл, както и Пекин, са говорили. Благодаря им, че уважават решението на унгарските избиратели и че са отворени към прагматично сътрудничество, както направи и Унгария. Защото географията си е география," каза Мадяр на пресконференция.

Лидерът на победилата на изборите партия ТИСА също така призова президента на Унгария Тамаш Шукок да свика първо заседание на новия парламент възможно най-скоро. Той заяви на пресконференция в Будапеща, че първата сесия трябва да се състои още на 5 май "или дори по-скоро, ако изборните резултати бъдат утвърдени по-рано". Отбеляза, че съгласно унгарските регулации резултатите трябва да станат окончателни не по-късно от 4 май, а президентът трябва да свика първото заседание не по-късно от 30 дни след вота.

Мадяр призова Шуйок да се срещне час по-скоро с него, като лидер на партията, получила най-много гласове. "Страната ни няма време за губене; Унгария е в беда във всяко отношение", каза той. И отново поиска от него да подаде оставка, предаде Ройтерс.

Като очерта непосредствените приоритети на новото правителство, Мадяр обеща да бъдат приети антикорупционни мерки, Унгария да се присъедини към Европейската прокуратура, да бъде създадена Национална служба за възстановяване и защита на активи и в Конституцията да бъде заложено ограничение от два мандата, или осем години, за министър-председателите.

Той обеща, че правителството ще "възстанови върховенството на закона, плуралистичната демокрация и система на взаимно възпиране и контрол". "Унгарският народ не гласува просто за смяна на правителството, а за пълна промяна на режима", допълни Мадяр.

Проевропейският консерватор благодари на Русия и Китай, близки на премиера Виктор Орбан, че са приели победата му, предаде АФП, цитирана от БТА.

