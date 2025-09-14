Любима кола от соца поскъпва до невероятни висоти

Цените на легендарните автомобили от бившата ГДР растат стремглаво и превръщат някогашните евтини коли в търсени колекционерски обекти.

„Нека погледнем към трабантите от 60-те години, като говорим за автомобилите в много добро състояние. Цените им се движат в диапазона между 8000 и 13 000 евро. Автомобилите, произведени в периода от 70-те до 90-те години, когато производството е било прекратено, се намират в ценовия диапазон от 7000 до 12 500 евро“, казва пред Нова телевизия специалистът по класически автомобили Вайт Кол.

По думите му някои модели „Вартбург“ вече се търгуват дори за 140 000 евро, а двуколесните возила също изживяват ренесанс.

От нежелани до желани

Само дни след падането на Берлинската стена мнозина германци от източната част „искаха просто да се отърват от своите коли“. Копнежът за модерните западни марки беше твърде голям, а „Трабантите“ и „Вартбургите“ изглеждаха остарели. Днес, 35 години по-късно, именно тези символи на ГДР са обект на оживено търсене.

„Интересът към превозните средства от ГДР, включително и към двуколесните превозни средства, е нараснал значително. И когато търсенето е голямо, цената съответно се повишава“, обяснява Вайт Кол.

Носталгия и млада публика

„Това е носталгия, споменът за това, което някога е било точно в тази източна част. И е страхотно усещане да можеш да караш такъв автомобил. Визията, усещането, акустиката – всичко това са неща, които наистина те карат да се почувстваш приятно“, казва Кол.

Интересното е, че според данни на Федералната служба за автомобилен транспорт около 2800 от собствениците на трабанти са под 30 години – хора, родени след като последният автомобил слезе от поточната линия в Цвикау през 1991 г.

Втори живот на емблематичните коли

Колекционери от бившите източни провинции плащат високи суми, за да притежават „Трабант“, „Вартбург“ и други автомобили от онова време. Ретро машините, които някога масово се изоставяха, днес се превръщат в символ на културна памет и инвестиция с растяща стойност.

„А сега тези автомобили вече са достигнали стойности, при които човек казва: ‘Уау, в сравнение с това, което е струвала тази кола след обединението, цената се е вдигнала много’. И вече може да се разглежда като инвестиция“, подчертава експертът.

