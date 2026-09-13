Любима кола от соца поскъпва до невероятни висоти
Трабантите стигат до 13 000 евро и стават инвестиция
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Трабантите стигат до 13 000 евро и стават инвестиция
В него са се возили двама генерални секретари на НАТО, както и Папа Йоан Павел Втори
Машина на времето с елементи на съвременност. В това се превърна в сряда прословутият Трабант 601 на д-р Соломон Паси. Бившият външен министър и създа...
Настоящият ръководител на посолството на САЩ в България - Родерик Мур заяви, че се създава работна група за борба с тероризма. Ето какво още каза Мур...
Изтребители МиГ-21, МиГ-23, Су-22, хеликоптери Ми-8 и Ми-24, самоходна артилерия „Майбах" и....Трабант. От днес Военноисторическият музей в София има...
На 16 септември (сряда) от 11.00 часа в Националния военноисторически музей (НВИМ) трабантът на д-р Соломон Паси, станал символ на евроатлантическата...
На 16 септември (сряда) от 11.00 часа в Националния военноисторически музей (НВИМ) трабантът на д-р Соломон Паси, станал символ на евроатлантическата...
Три поколения нашенци тръгват с трабанти за Германия, за да дефилират с кашоните си на колела на събора на култовата марка автомобили, който ще се п...
Благоевград. Двама почерпени с алкохол водачи на МПС бяха задържани от полицейски служители на РУП - Сандански и 01 РУП - Благоевград. Около 20,45 час...
Стара Загора. 85-годишен пенсионер в трабант загина на място след челен удар в ТИР. Инцидентът е станал на 11 км от село Руманя, съобщиха от областнат...