Израел и Ливан на прага на примирие след шест седмици война

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че днес ще се проведат преговори между Израел и Ливан, предаде Ройтерс. Израелският кабинет по сигурността е стигнал до извод, че може да бъде обсъдено прекратяване на огъня. Според „Файненшъл таймс“, който цитира ливански официални лица, примирие е възможно да бъде постигнато скоро. Развитието идва повече от шест седмици след началото на конфликта между Израел и "Хизбула".

Преговори под натиск и дипломатически пробив

Решението за обсъждане на прекратяване на огъня идва на фона на засилен натиск от страна на Вашингтон върху правителството на Бенямин Нетаняху. По данни на Ройтерс, американската администрация настоява за бързо деескалиране на конфликта в Ливан.

Израелски и ливански представители вече са провели необичайни разговори във Вашингтон във вторник - първи подобни контакти от повече от 40 години. Според Нетаняху тези преговори са възможни именно заради военната позиция на Израел.

"Подобни преговори не са състояли от над 40 години. Те се случват сега, защото сме много силни и страните идват при нас - не само Ливан", заяви израелският премиер.

Външният министър Гидеон Саар също очерта възможност за по-широк пробив, като подчерта, че Израел се стреми към мир и нормализация на отношенията с Ливан, а основният проблем остава "Хизбула".

Военните действия не спират въпреки сигналите за мир

Въпреки дипломатическите усилия, бойните действия на терен продължават. Нетаняху заяви, че израелската армия нанася удари по позиции на "Хизбула" и е близо до това да премине отвъд южния ливански град Бинт Джбейл.

Градът се счита за бастион на групировката и ключова точка за контрол върху околните райони. Израелските сили са инструктирани да продължат укрепването на зоната за сигурност в Южен Ливан, докато паралелно текат преговорите.

Началникът на генералния щаб Еял Замир обяви, че цялата територия до река Литани трябва да се превърне в забранена зона за бойците на "Хизбула". Това на практика означава планове за дълбоко военно присъствие в региона.

Тежка цена и риск от разширяване на конфликта

Конфликтът, започнал на 2 март след обстрел от страна на "Хизбула" в знак на подкрепа за Иран, вече е довел до сериозни човешки загуби. По данни на ливанските власти над 2000 души са загинали, а около 1,2 милиона са били принудени да напуснат домовете си.

Израел също дава жертви - двама цивилни са загинали при атаки на "Хизбула", а 13 военнослужещи са убити в Ливан от началото на операцията.

Със засилването на военните действия и едновременното активизиране на дипломацията, регионът остава на ръба между деескалация и нова ескалация, като следващите дни ще бъдат решаващи за изхода от конфликта.

