Историческа сделка между ЕС и Австралия дава тласък на търговията

Европейският съюз и Австралия постигнаха амбициозно споразумение за свободна търговия, което ще премахне митата за над 99% от европейските стоки, изнасяни към австралийския пазар. Договорката беше финализирана по време на визитата на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в столицата Канбера.

Очаква се европейските компании да спестяват около 1 млрд. евро годишно от митнически разходи. Паралелно беше обявено и ново стратегическо партньорство в сигурността и отбраната.

Безмитният достъп ще обхване ключови продукти като автомобили, вино, шоколад и редица преработени стоки още от първия ден на влизане в сила на споразумението. За част от чувствителните земеделски продукти, включително сирената, ще има преходен период до 3 години, което да даде време за адаптация на пазарите.

Икономическият ефект се очаква да бъде значителен на фона на вече активния обмен между двете страни. През 2025 г. ЕС е изнесъл стоки за Австралия на стойност 37 млрд. евро, а година по-рано услугите са достигнали 31 млрд. евро, което показва стабилна основа за допълнителен растеж.

В същото време споразумението включва защитни механизми за по-чувствителни сектори. За продукти като говеждо, овче и козе месо, захар, ориз и някои млечни изделия ще действат тарифни квоти, както и възможност за временни мерки при рязко увеличение на вноса.

Освен икономическите ползи, Брюксел и Канбера договориха и разширено сътрудничество в сигурността. Новото партньорство предвижда по-тясна координация по стратегически въпроси, съвместни действия при кризи и засилено взаимодействие в области като киберсигурност, морска сигурност и противодействие на хибридни заплахи.

Двете страни ще работят съвместно и по ключови технологични теми, включително развитието на изкуствения интелект и космическата сигурност, както и по въпросите на неразпространението на оръжия. Предвидено е и сътрудничество за изграждане на способности в Индо-Тихоокеанския регион, което подчертава стратегическия характер на новото партньорство.

