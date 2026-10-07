Свят

Ердоган и Путин разговаряха. Обсъдиха Черно море

Турският президент поздрави руския държавен глава за рождения му ден и за успеха на партията му на изборите за Държавната дума

Ердоган и Путин разговаряха. Обсъдиха Черно море
07 окт 26 | 16:15
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Фатме Мустафова

Сигурността на корабоплаването в Черно море е била сред основните теми в телефонния разговор между турския президент Реджеп Тайип Ердоган и руския държавен глава Владимир Путин, пише турското издание "Милийет".

По време на разговора Ердоган е подчертал значението на предприеманите действия за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море.

Турският президент е заявил още, че Анкара е готова да допринесе за усилията за започване на преки контакти между Русия и Украйна.

Двамата лидери са обсъдили също двустранните отношения между Турция и Русия, както и актуални регионални и глобални въпроси.

В рамките на разговора Ердоган е поздравил Путин за рождения му ден, както и за успеха на неговата партия на изборите за Държавната дума.

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Автор Фатме Мустафова

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