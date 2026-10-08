Ел Ниньо се засилва, но ето кога ще достигне пика си

Мощното метеорологично явление "Ел Ниньо", наблюдавано в момента, ще продължи да се засилва през следващите месеци, докато достигне своя пик през декември, след което все още ще се проявява до февруари, предадоха АФП и Асошиейтед прес, позовавайки се на Световната метеорологична организация (СМО).

"Ел Ниньо" е естествено климатично явление, което води до повишаване на температурите на повърхността в централната и източната част на екваториалния Тихи океан.

Настоящият епизод, обявен през юни, може да се превърне в най-интензивния, регистриран досега, усилвайки ефектите от климатичните промени, причинени от човека.

Според сезонния климатичен бюлетин, публикуван всеки месец от СМО, се очаква температурите на морската повърхност в централната и източната част на тропическия Тихи океан да достигнат „рекордни нива през октомври, ноември и декември, което отразява засилването на явлението Ел Ниньо".

Очакванията са климатичният феномен да доведе до температури над средните за голяма част от земното кълбо и да промени режимите на валежите, увеличавайки по този начин риска от суша и наводнения в различни региони.

„Ел Ниньо вече е в ход и бързо набира сила. Според прогнозите на СМО вероятността той да продължи до февруари 2027 г. е близка до 100 процента, което може да го превърне в един от най-интензивните епизоди от 1950 г. насам", каза генералният секретар на организацията Селесте Сауло.

Тази оценка се основава на консенсус между 13 национални и международни центъра, постигнат чрез обмен в реално време на данни от океанографски буйове, спътници и радиосонди, и координиран от СМО.

Според специализираната агенция на ООН Ел Ниньо „се очаква да продължи да се засилва, преди да достигне своя пик през декември, след като Земята преживя най-горещия август, регистриран досега".

Температурите на морската повърхност в „регион Ниньо 3.4" - контролна зона в Тихия океан, са се повишили значително през последните месеци, нараствайки от средно 1,6 градуса по Целзий над нормата през юни 2026 г. до 2,5 градуса по Целзий над нормата през август, отбелязва Световната метеорологична организация.

За месеците октомври, ноември и декември тази стойност се очаква да достигне около 3,7 градуса по Целзий, като пикът се очаква през декември. Това ще бъде най-високото ниво от началото на наблюденията, далеч над предишния рекорд от 2,6 градуса по Целзий, регистриран между ноември 2015 г. и януари 2016 г., посочват още от СМО, предава bTV.

„Ел Ниньо не внася допълнителна топлина на планетата. Това явление освобождава топлината, която океанът вече е натрупал под повърхността си - ето защо, когато то е с висока интензивност, това често води до една от най-горещите години, регистрирани някога, както беше през 2024 г.", обясни Селесте Сауло.

В своите сезонни климатични прогнози Световната метеорологична организация взема предвид и други фактори, като например температурите на повърхността на тропическата част на Атлантическия океан, които също се очаква да останат над нормалните стойности.



Ел Ниньо вече предизвиква екстремни климатични условия, като например сушата в Централна Америка, довела до изсъхването на ниви, намаляване на реколтите и загуба на добитък. В Индия сериозните нарушения в цикъла на мусоните също застрашават реколтите.