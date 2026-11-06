Президентът призна голямата победа на съперниците си, но предупреди, че ще използва правото си на вето и ще продължи да управлява с широките правомощия на Белия дом

Демократите постигнаха голяма победа на междинните избори в САЩ на 3 ноември и си върнаха контрола както върху Камарата на представителите, така и върху Сената. Избирателите промениха съотношението на силите във Вашингтон за последните две години от втория мандат на Доналд Тръмп. Новото мнозинство ще може да определя законодателния дневен ред и да упражнява контрол върху администрацията. Президентът обаче запазва правото си на вето, широките си изпълнителни правомощия и възможността да договаря компромиси с политическите си съперници.

Голяма победа в двете камари на Конгреса

Демократическата партия постигна един от най-значителните си изборни успехи през последните години, като отне на републиканците мнозинството и в двете камари на американския Конгрес. Победата беше призната още в изборната нощ от водещите американски медии, както и от политическите играчи.

По последните публикувани данни демократите са си осигурили 239 места в Камарата на представителите и мнозинство от 54 места в Сената, включително независимите сенатори, които гласуват с тях. Републиканците разполагат с 44 места в горната камара, като резултатите в Аляска и Мисисипи все още не са окончателно определени.

Особено впечатляващи са успехите на демократите в щати, които доскоро се смятаха за сигурни позиции на Републиканската партия. Те спечелиха сенаторски места в Тексас, Южна Каролина, Северна Каролина, Канзас, Айова, Охайо и Мейн. В Камарата на представителите също бяха спечелени десетки райони, контролирани досега от републиканците.

Демократите разшириха влиянието си и на щатско равнище. Те вече са си осигурили 28 губернаторски поста срещу 20 за републиканците, а два избора все още очакват окончателен резултат.

Тръмп поздрави победителите и предложи сътрудничество

Доналд Тръмп призна успеха на политическите си противници, като отправи поздравления и заяви готовност да работи с новото мнозинство. „Моето послание е: поздравления за демократите и очаквам с нетърпение да работя с вас за доброто на нашата страна“, заяви президентът в коментар.

В разговор с телевизионните водещи Брет Байър и Марта Маккалъм по Фокс нюз той също отдаде заслуженото на съперниците си. „Мисля, че демократите се справиха добре. Наистина мисля, че се справиха добре. Бориха се упорито“, каза Тръмп, като добави, че вижда възможности за съвместна работа по редица въпроси.

Президентът призна, че резултатите са го изненадали. Той посочи като един от факторите за загубите на републиканците поскъпването на бензина вследствие на военния конфликт с Иран.

„Не мисля, че причината е войната, Брет. Мисля, че е цената на бензина. Хората са съгласни с това, което правя по отношение на Иран, но вероятно не бяха готови да понесат краткосрочните последствия от по-високите цени на бензина“, заяви Тръмп.

Според президента някои републикански кандидати не са успели да мобилизират достатъчно неговите привърженици. Той припомни, че е провел множество предизборни митинги, но самият той не е участвал като кандидат в изборите.

Президентското вето остава решаващо оръжие

Още в изборната нощ Тръмп показа как възнамерява да отговори на новата политическа ситуация. В социалната си мрежа Трут соушъл той публикува изображение на червена бейзболна шапка с надпис „ВЕТО“.

„Те ще изпращат закони, които са безумни, а аз ще им налагам вето. И след няколко месеца на подобни вета ще се обадят и ще кажат: „Как можем да свършим тази работа?“. И тогава ще работим заедно“, заяви президентът пред Фокс нюз.

Американската конституция предоставя на президента правото да откаже подписването на закон, приет от Конгреса. За преодоляването на подобно вето са необходими две трети от гласовете и в двете камари - 290 гласа в Камарата на представителите и 67 в Сената при пълен състав.

Демократите спечелиха убедително мнозинство, но не разполагат самостоятелно с необходимите гласове за преодоляване на президентското вето. За целта ще им бъде нужна значителна подкрепа и от републикански законодатели.

Аксиос отбелязва, че този конституционен механизъм ще ограничава възможностите на новото мнозинство да прокарва законодателни промени без съгласието на Тръмп. Особено трудно може да се окаже отменянето на вече приети данъчни и икономически мерки.

Белият дом разполага и с други възможности

Президентското вето не е единственият инструмент, с който Тръмп ще продължи да упражнява властта си след смяната на мнозинството в Конгреса.

Според анализ на Аксиос през втория си мандат президентът до голяма степен провежда икономическата си политика чрез изпълнителни действия, без да разчита непременно на приемането на нови закони. Тези правомощия остават в сила и след като демократите поемат законодателната власт през януари.

Белият дом ще продължи да разполага с възможности за действия в областта на митническата политика, имиграцията, регулирането на бизнеса и управлението на федералната администрация. Част от търговските и икономическите правомощия вече са предоставени на изпълнителната власт чрез действащи закони.

Администрацията на Тръмп от месеци разработва варианти за управление при евентуален Конгрес, контролиран от демократите. В подготовката участват заместник-началникът на кабинета Стивън Милър, директорът на бюджетната служба Ръсел Воут и юридическият екип на Белия дом.

Обсъжданите възможности включват действия в областта на имиграцията, митата, жилищната политика и федералните разходи. Президентските решения в тези сфери могат да бъдат оспорвани пред съдилищата, докато Конгресът запазва конституционните си правомощия върху законодателството и отпускането на бюджетни средства.

Тръмп е подчертавал и значението на президентската власт върху федералните агенции. В интервю за Си Би Ес той посочи решения на Върховния съд, които според него дават на Белия дом широки възможности да ръководи администрацията.

Какво ще могат да направят демократите

Новото мнозинство ще получи значителни правомощия, когато започне работа новият Конгрес през януари 2027 година. Демократите ще ръководят парламентарните комисии, ще определят кои законопроекти да бъдат разглеждани и ще могат да започват разследвания на действията на президентската администрация.

Контролът върху Сената ще им позволи и да възпрепятстват назначенията, за които е необходимо одобрението на горната камара. Това се отнася както за висши представители на изпълнителната власт, така и за федерални съдии.

Лидерът на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис вече обяви кандидатурата си за председател на долната камара. Според Фокс нюз той е поставил сред приоритетите намаляването на разходите за живот, промените в здравното осигуряване и политиката по отношение на войната с Иран. „Американците искат резултати, а не отмъщение“, беше посланието на Джефрис след изборите.

Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър също заяви, че партията трябва да отговори на очакванията на избирателите. „Имаме пет думи към американския народ: Помощта е на път“, каза той. (Help is on the way – англ.)

Според Аксиос демократите подготвят и парламентарни проверки, свързани с федералните договори, имиграционните служби и действията на администрацията. Наред с тези правомощия новото мнозинство ще трябва да търси съгласие с Белия дом по въпроси, изискващи приемането на закони и държавно финансиране.

Републиканците обещаха да действат заедно с Тръмп

Загубата на мнозинствата не означава оттегляне на републиканците от политическото противопоставяне в Конгреса. Лидерът им в Сената Джон Тюн заяви, че партията ще работи съвместно с президента, за да защитава постигнатото през първите две години от втория му мандат.

„Докато навлизаме в 2027 година, републиканците в Сената няма да стоят безучастно, докато крайнолявото социалистическо крило на Демократическата партия се опитва да премахне всичко, което сме направили“, заяви Тюн пред Фокс нюз.

Той подчерта, че републиканските сенатори ще продължат да действат съвместно с Белия дом срещу предложенията, които не подкрепят.

В Сената много законопроекти преминават през процедура, при която за прекратяване на дебатите са необходими 60 гласа. При мнозинство от 54 места демократите ще трябва да търсят и подкрепа от републиканците за редица законодателни инициативи.

Същевременно бюджетните закони ще изискват преговори между двете камари и президентската администрация. Правомощията върху федералните разходи дават на демократите сериозни възможности за влияние, а президентското вето предоставя на Тръмп инструмент за отстояване на собствените му позиции.

Президентът вече съобщи, че след изборите е разговарял с представители на Демократическата партия и очаква нови контакти. „Имам много приятели демократи, вярвате или не. Вече разговарях с някои от тях“, заяви той.

Тръмп представи предстоящите отношения с Конгреса като възможност за преговори, при които всяка от страните ще разполага със собствени конституционни правомощия. „Мога да работя с тях по много въпроси“, каза президентът след изборната победа на демократите.