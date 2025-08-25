Свят

Бият тревога в Гърция! Да внимават българите на тези места

Каква е причината?

25 авг 25 | 23:19
Агенция Стандарт

Предупреждение към туристите издадоха гръцките власти.

Увеличават се токсичните медузи на плажовете в Гърция. Препоръчва се да не се плува в тези райони.

Гръцките власти предупреждават туристите да са изключително внимателни, защото са се увеличили районите в морето с лилави медузи. Има пострадали туристи.

Информацията за движението на токсичните медузи се публикува на сайта на Обсерваторията по биоразнообразие.

Най-активно е движението на тези медузи във водите на Спорадските острови, Евия и в Пагасетическия залив.

Медузите се движат по посока на морските течения. Допирът с тях е болезнен, предизвиква зачервяване на кожата и е необходимо да се потърси лекарска помощ.

