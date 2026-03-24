Ами сега? Иран с нови обвинения за удари по енергетиката му

Медии в Иран съобщиха за удари по газови обекти и газопровод в страната, които според информацията са извършени от Израел и САЩ. Данните идват часове след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че се оттегля от заплахата за атаки срещу енергийната инфраструктура на Иран.

По информация на агенция Фарс са нанесени щети по обекти в централната и югозападната част на страната. Съобщенията поставят под съмнение заявеното намерение за деескалация.

„В рамките на продължаващите атаки, провеждани от ционисткия и американския враг, бяха атакувани сградата на администрацията на газоразпределителната мрежа и станцията за регулиране на налягането на газа“, съобщи агенция „Фарс“.

Според медията обектите в Исфахан са частично повредени, като са засегнати ключови елементи от газовата инфраструктура.

„Един снаряд удари района извън преработвателната станция на газопровода в Хорамшахр“, съобщи Фарс, позовавайки се на местни власти, без да дава подробности за мащаба на щетите.

Информацията идва на фона на противоречиви сигнали от Вашингтон. Доналд Тръмп заяви, че „нещата вървят много добре“ в отношенията с Иран и обяви пауза в планираните удари срещу електроцентрали. В същото време той постави ултиматум, свързан с достъпа до Ормузкия проток, който остава ключова точка за глобалните енергийни доставки.

Иранските медии обаче отрекоха да се водят преговори за прекратяване на конфликта, което допълнително засилва несигурността около развитието на ситуацията.

Анализатори отбелязват, че подобни противоречиви сигнали увеличават риска от ново напрежение в региона, особено предвид значението на енергийната инфраструктура за глобалните пазари.

Случващото се може да окаже влияние не само върху военната динамика, но и върху цените на енергоносителите, които вече реагират чувствително на всяка новина от Близкия изток.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com