Шефът на боксовата ни федерация срещна Усик в Ливърпул

Световното първенство по бокс в Ливърпул завърши за българските национали, но

продължава с пълна сила за президента на Българска федерация бокс Красимир Инински.

Освен възможността да подкрепи Радослав Росенов и Рами Киуан в техните финални мачове, той проведе и редица работни срещи с ръководството на World boxing, организацията одобрена от МОК.

Заедно с президента на организацията Борис ван дер Ворст те обсъдиха

развитието на бокса на национално, континентално и световно ниво,

както и възможността за съвместни бъдещи проекти и домакинства. Екипът на БФ Бокс се утвърди като професионалист в организирането на престижни международни състезания от най-висок ранг и е готов да продължи да заема значима роля в тази посока. Освен с президента на World boxing Инински изгледа битките на Рами Киуан и Радослав Росенов рамо до рамо и

с настоящия абсолютен световен шампион в тежка категория от професионалния ринг - Олександър Усик,

съобщават от българската федерация.

Утре президентът на БФ Бокс и националните отбори за мъже и жени се завръщат в България.

Те ще кацнат на летище "Васил Левски" в София в 20:25 часа с полет през Истанбул.

Българските боксьори записаха изключително успешно Световно първенство. В Ливърпул те спечелиха сребърен медал, в лицето на Рами Киуан (75 кг), и бронз чрез Радослав Росенов (60 кг).

