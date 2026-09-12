Шефът на боксовата ни федерация срещна Усик в Ливърпул
Утре президентът на БФ Бокс и националните отбори за мъже и жени се завръщат в България
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Утре президентът на БФ Бокс и националните отбори за мъже и жени се завръщат в България
Днес в турския град Самсун, Министър Красен Кралев заедно с Красимир Инински – Президент на БФ бокс, проведоха работна среща с Чин-ку Ву – Президент н...
"Те са Великолепната седморка", така нарече седемте наши боксьори, които ще се бият на европейското първенство в Минск (1-8 юни), президентът на федер...