Реал Мадрид би Алавес, но феновете освиркаха отбора

Реал Мадрид победи Алавес с 2:1 на „Бернабеу“ в мач от 33-ия кръг на Ла Лига и запази минимални шансове в битката за титлата на страната. Въпреки успеха реакцията на трибуните беше остра, като феновете освиркаха футболистите след края на срещата. Сред най-критикуваните бяха Винисиус и Алваро Карерас. Двубоят предложи напрежение, пропуски и късен гол за гостите.

Алавес започна по-активно и още в първите минути създаде опасности, като Андрий Лунин се намеси на два пъти решително, за да запази резултата. Въпреки това Реал стигна първи до гол, след като Килиан Мбапе се възползва от първия точен удар за домакините и с помощта на рикошет откри за 1:0.

До почивката „лос меренгес“ създадоха още положения, но не успяха да увеличат преднината си. В същото време тревога предизвика състоянието на Едер Милитао, който усети болка в коляното след удар с глава в гредата и беше заменен превантивно.

Малко преди края на първата част и гостите удариха греда чрез Тони Мартинес, а Лунин трябваше отново да се намесва при добавката. В началото на второто полувреме Реал направи важна крачка към победата, след като Винисиус реализира за 2:0 с далечен удар, който не остави шанс на Антонио Сивера.

В последните минути Алавес успя да върне едно попадение чрез Тони Мартинес, който оформи крайното 2:1. Голът дойде твърде късно и не промени изхода на срещата.

Резултати от другите мачове от 33-ия кръг на Ла Лига:

Атлетик Билбао - Осасуна 1:0

Майорка - Валенсия 1:1

Жирона - Бетис 3:2

