Напрежение. Директор на Левски скастри Алекс Колев

Директорът на Левски в отдел "Комуникации" - Климент Йончев, изрази мнението си относно бившия нападател на "сините" и такъв на националния отбор на България - Алекс Колев.

Футболистът на китайския Нантонг Жиюн започна титуляр при загубата с 0:3 от Испания снощи в световна квалификация, играна пред 40 000 зрители в София. Колев не се представи на ниво и носи вина за третия гол на европейския шампион.

При корнер, той едва не си вкара автогол с глава, стреляйки към собствената врата. От последвалия нов ъглов удар, Микел Мерино се разписа, оформяйки крайния резултат.

"Нямам право да говоря много за мача. Но ако имах... щях да напомня, че номер 9 е свещен. Не се носи просто ей така. Особено от човек, който не може да си спре топката или няма едно смислено отиграване, докато се разхожда по терена ръкомахайки. Номера има много - от 1 до 99. Избери си друг. Или се дръж подобаващо", написа Йончев.

Левски и Колев не се разделиха с топли чувства след едногодишния престой на нападателя на "Герена", припомня gol.bg. Всичко започна от интервю, в което той коментира решенията на клуба за треньорите Станислав Генчев и Хулио Веласкес, направи и други неподходящи изказвания за футболист на отбора.

В крайна сметка след края на сезона двете страни прекратиха договора по взаимно, а после се появиха информации, че Колев разваляй атмосферата в съблекалнята и едва не се е сбил с Карлос Охене.

