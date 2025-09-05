Ключово решение за голямата звезда на Левски

Ръководството на Левски предложи нов договор на бразилеца Майкон, пише Тема спорт. Левият бек прави много силно начало на сезона и сините искат да се обвържат дългосрочно с него. Като естествено за целта те му предлагат и доста по-голямо месечно възнаграждение.

В момента 25-годишният футболист (б.а. – роден на 26 април 2000 г.) е най-конвертируемият играч в състава, воден от Хулио Веласкес. През сезона испанският треньор обогати много играта му. И в доста от тактическите формации, практикувани от тима, Майкон влиза в центъра на терена и действа като халф. От средната зона той прави доста пробиви, а освен това е бърз, повратлив и има добро подаване. В последния мач на тима бразилецът вкара феноменален гол с пета в мрежата на ЦСКА 1948 (2:1). Това бе и дебютното му попадение за Левски. Отбеляза го в 45-ия си мач със синята фланелка.

Сините подписаха с Майкон на 16 май 2024-а, още преди края на сезон 2024/2025. Тогава от „Герена“ обявиха, че договорът му е до 2027 година. Това означава, че след няколко месеца ще остават само 12 до изтичане на контракта му. Бразилецът дебютира за Левски на 20.07.2024-а. През тази кампания той вече има на сметката си 13 двубоя с едно попадение. Бе на терена във всичките 6 срещи в Първа лига. И пропусна само една от осемте в Лига Европа и Лига на конференциите. Това бе реваншът с Апоел Беер Шева, спечелен с дузпи. Майкон не игра в него, защото бе изгонен в първия сблъсък на „Герена“. Участието му в толкова много на брой двубои въпреки голямата ротация на състава до момента показва колко важен играч е бразилецът за Веласкес.

