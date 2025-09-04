Левски с ключов ход. Какво следва

Левски излезе с официална позиция, след като БФС публикува програмата на efbet Лига за 8, 9, 10 и 11 кръг, както и за отложената среща на „сините“ с Ботев (Пловдив).

От "Герена" нямат претенции за мачовете от следващите четири кръг на шампионата. Левски обаче недоволства от началния час на срещата с „канарчетата“, която ще е предвидена за 30 септември (вторник) от 17:30 часа.

„Разбираме, че този мач ще трябва да се изиграе в работен ден и в средата на седмицата, но сме предприели действия в посока промяна на часа. Макар да разбираме аргументите на телевизионния оператор, вярваме, че мач с подобен заряд заслужава подходящо времево позициониране от гледна точка на публиката. Напомняме, че е от съществено значение всички страни да осъзнаят, че футболът съществува най-вече заради своите фенове“, пишат от Левски във Фейсбук.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com