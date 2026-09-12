Напрежение. Директор на Левски скастри Алекс Колев
Каква е причината?
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Каква е причината?
Той си навлече гнева на шефовете през април
Желанието на 43-годишния специалист е да се привлече нов футболист за върха на атаката
Невероятна жертва е направил Алекс Колев, за да се превърне в герой при победата на "Ботев" в гостуването на "Литекс". Нападателят обаче ще плати скъп...