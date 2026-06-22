МБапе каза кой е номер едно в света

Килиан Мбапе настоя, че фокусът му остава изцяло върху следващия мач на Франция от Световното първенство срещу Ирак, омаловажавайки разговорите за Ерлинг Холанд и Норвегия преди евентуален бъдещ сблъсък между двата тима.

„Засега не мисля за Холанд; може би те мислят за нас, но аз мисля за Ирак“, заяви Мбапе.

Капитанът на Франция засегна и продължаващия дебат за най-великите играчи на своето поколение, поставяйки Лионел Меси и Кристиано Роналдо на самия връх в играта.

„Меси е най-добрият играч, заедно с Кристиано, това е ясно“, каза той. „Опитвам се да помогна на моя отбор да спечели още едно Световно първенство. Останалото са дебати за журналистите.“

Мбапе беше попитан и за дългосрочното си бъдеще и голмайсторските рекорди, като се пошегува за това колко време очаква да остане на най-високо ниво.

„Няма да бъда тук на 40 години, ще са ме изгонили преди това“, сподели той с усмивка. „Не правя дългосрочни планове, искам да се насладя на това Световно първенство.“

Накрая той коментира постоянството на Меси пред гола, признавайки предвидимостта на аржентинеца в големите мачове.

„Знаех, че Лео ще вкара, той винаги вкарва. Аз се движа след него“, каза Мбапе.

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