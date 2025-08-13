Ман Сити пред шеметен трансфер. Гуардиола иска звезда на Реал

Мениджърът на Манчестър Сити Хосеп Гуардиола е лично заинтересован от трансфера на полузащитника на Реал Мадрид Родриго, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо.

Tреньорът на "гражданите" настоява за привличането, а не за взимането под наем на 24-годишния бразилец. В същото време сделката може да се осъществи само, ако Манчестър Сити продаде бразилското крило Савио, към което интерес проявява Тотнъм, пише gol.bg.

Родриго играе за Реал Мадрид от 2019 година. Той има 270 мача, отбелязал е 68 гола и е направил 51 асистенции.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com