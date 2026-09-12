Ман Сити пред шеметен трансфер. Гуардиола иска звезда на Реал
Tреньорът на "гражданите" настоява за привличане, а не за взимане под наем
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Tреньорът на "гражданите" настоява за привличане, а не за взимане под наем
Кевин има само седем пълни мача за Сити във Висшата лига
От какво се оплака мениджърът на Манчестър Сити
Испански журналисти разкриха истината
След като подписа нов договор с Манчестър Сити до 2027
Гуардиола загуби с 0:2 срещу Ливърпул в неделя
Настоящият договор на испанеца изтича през юни и няма ясни индикации, че ще го поднови
Конкуренцията с Арсенал ни тласна на друго ниво, каза Гуардиола
Той отхвърли спекулациите за трансфер в Англия
Новият мениджър на "Ман Сити" Хосеп Гуардиола въобще няма да жали средства този трансферен прозорец. Целта му е да направи "гражданите" шампион на Анг...
Феноменалното представяне на Роберт Левандовски, който реализира 5 гола за 9 минути при категоричния успех на Байерн (Мюнхен) с 5:1 над Волфсбург късн...
Гуардиола уволнява шофьорката при издънка на "Ноу Камп" Съдбата върна Хосеп Гуардиола в "Барселона". "Байерн" се падна срещу бившия отбор на спеца на...
Феновете на "Байерн" поискаха от ръководството да вкара в Музея на славата скъсаните панталони на Хосеп Гуардиола. Треньорът се превърна в хит, след к...
Хосеп Гуардиола спечели поредното отличие този сезон. В анкета на в. "Билд" той бе избран за най-секси. В импровизираното допитване участваха 22 жени...
Треньорът: Аз съм магаре и няма да отстъпя В Германия разпънаха Хосеп Гуардиола след резила 0:4 (0:5 общ резултат) от "Реал" М. "Тагесцайтунг" преим...
Мадрид. Наставникът на Байерн Мюнхен Хосеп Гуардиола обяви след загубата на тима от Реал Мадрид снощи, че все пак баварците са контролирали събитията...
Платини отказал автограф на малкия Пеп