Ливърпул пред нова трансферна схватка

Ливърпул и Арсенал проявяват сериозен интерес към дефанзивния халф на Щутгарт Анджело Стилър, твърди TEAMtalk. 24-годишният германец е оценен от клуба си на около 40 милиона евро.

Не е изключено двата английски гранда да направят опит за трансфера още през януари, но по-вероятно е преговорите да се прехвърлят за лятото на 2026 г.

През миналия сезон Стилър записа 47 мача във всички турнири, в които реализира 4 гола и подаде 11 асистенции. Договорът му със Щутгарт е до лятото на 2028 г., а според Transfermarkt стойността му е 45 милиона евро.

Халфът вече има пет участия за германския национален отбор, макар че все още не е отбелязал гол.

