Сензационен вариант за наследник на Илиан Илиев

Треньорът на Арда Кърджали Александър Тунчев е новият фаворит за заместник на Илиан Илиев като селекционер на България, съобщава Гонг.

44-годишният специалист е сред най-горещите имена у нас, след като неочаквано изведе Арда Кърджали до участие в Европа, впоследствие и до плейофите в Лигата на конференциите.

Името на Тунчев тихомълком е свързвано и с ЦСКА, но за момента се очертава като фаворит за нов селекционер на България.

Сред спряганите имена за тежкия пост са още Александър Димитров, който води и младежите, както и опитният Димитър Димитров, макар че Херо категорично отрече информациите.

В треньорската си кариера Тунчев има два престоя в Арда, бил е начело и на Локомотив Пловдив.

През 2024 година той стана Треньор №3 на България.

Бившият защитник има 26 мача и един гол за националния отбор.

