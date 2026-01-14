Левски пред силен трансфер

Лидерът в Първа лига Левски договори крило от Първа лига, разбра „Тема Спорт“. Сините са на финалната права по финализиране на сделката.

Въпросният футболист може да се присъедини към столичани до дни. През есента от Спартак Варна разкриха, че от „Герена“ проявяват интерес към крилото Шанде. Не е изключено именно бразилецът да е въпросния играч, когото са договорили сините.

На „Коритото“ вече обявиха, че няма да правят спънки на състезателите, които искат да напуснат. Левски имаше апетити и към другият основен футболист на соколите Бернардо Коуто. Португалецът обаче бе привлечен от ЦСКА 1948. Въпросният флангови играч, който е договорен за „Герена“ не е Армстронг Око-Флекс от Ботев Пловдив.

