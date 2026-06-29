Левски пред мечтан трансфер

Шампионът на България Левски е на крачка от седмо ново попълнение. Става дума за капитана на елитния португалски тим Каса Пиа – Жоао Гулар, пише „Мач Телеграф“.

Той е прекарал 5 години в школата на един от грандовете на Иберийската страна – Спортинг Лисабон. След края на юношеските години записва 24 мача за втория отбор на „лисабонските лъвове“ и бележи 2 гола за него. Между 2022 и 2024 година играе във втородивизионния Мафра, а последните два сезона беше в Каса Пиа. За този тим изиграва 58 мача и 2 гола.

Медиите в Португалия писаха, че последният му клуб ще иска милион и половина евро за него. Сигурно е обаче, че сумата, която ще платят „сините“ за правата му, ще бъде далеч по-ниска.

Левски вече привлече Рейналдо, Давис Кусо, Алекс Сентейес, както и българите Адриан Райчев и Стивън Стоянчов, а Ел Мехди Ел Мубарик се очаква до часове да бъде обявен като нов играч.

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