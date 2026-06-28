Чакан на Левски предприе важна стъпка за трансфера

Халфът Ел Мехди Ел Мубарик, който е една от големите летни трансферни цели на Левски, се похвали, че се е постарал доста, за да може да издържи медицинските тестове, които му предстоят в София. Както е известно, халфът ще се превърне в попълнение номер 6 на „Герена“, след като „сините“ успяха да се разберат с него и с Ал Аин.

Иначе той е хванал окото на скаутите на Левски покрай Хусем Мрезиг, с когото играха заедно в Динамо Махачкала. Както е известно, Мрезиг също бе спряган за „Герена“ и дори се смяташе, че е на 90% сигурен, че ще облече синята фланелка.

В крайна сметка обаче нещата се разсъхнаха и той се размина с трансфер в Левски. „Сините“ обаче ще продължат да следят изкъсо изявите му, защото си остана опция за бъдеще.

Ел Мубарик е прибегнал до услугите на професионален треньор, за да може да бъде във форма и бързо да са включи към подготовката на „сините“, след като подпише, пише „Мач Телеграф“.

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