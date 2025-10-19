Ключова победа за Арсенал във Висшата лига. Интригата остава

Арсенал постигна много важна победа срещу Фулъм с 1:0

при гостуването си в лондонското дерби от 8-ия кръг на английската Висша лига по футбол.

Победния гол за отбора на Микел Артета вкара белгийският национал Леондро Тросар в 58-ата минута. Така Арсенал излезе еднолично начело в класирането, като има три точки повече от Манчестър Сити и четири повече от Ливърпул, който е с мач по-малко.

През първата част вратарят на Фулъм Бернд Лено направи страхотно спасяване срещу шведския нападател Виктор Гьокереш. Тросар вкара след добавка победното попадение. Малко по-късно съдията Антъни Тейлър даде дузпа за Арсенал, но след проверка със системата за видео наблюдение (ВАР) наказателният удар бе отменен.

Срещи от Висшата лига на Англия, осми кръг:

Нотингам - Челси - 0:3

Брайтън - Нюкасъл - 2:1

Бърнли - Лийдс - 2:0

Кристъл Палас - Борнемут - 3:3

Манчестър Сити - Евертън - 2:0

Съндърланд - Уулвърхемптън - 2:0

Фулъм - Арсенал - 0:1

Днес:

Тотнъм - Астън Вила

Ливърпул - Манчестър Юнайтед

В понеделник:

Уест Хем - Брентфорд

В класирането води Арсенал с 19 точки пред Манчестър Сити с 16 точки, Ливърпул и Борнемут по 15.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com