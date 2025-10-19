Ключова победа за Арсенал във Висшата лига. Интригата остава

Арсенал постигна много важна победа срещу Фулъм с 1:0
при гостуването си в лондонското дерби от 8-ия кръг на английската Висша лига по футбол.
Победния гол за отбора на Микел Артета вкара белгийският национал Леондро Тросар в 58-ата минута. Така Арсенал излезе еднолично начело в класирането, като има три точки повече от Манчестър Сити и четири повече от Ливърпул, който е с мач по-малко.
През първата част вратарят на Фулъм Бернд Лено направи страхотно спасяване срещу шведския нападател Виктор Гьокереш. Тросар вкара след добавка победното попадение. Малко по-късно съдията Антъни Тейлър даде дузпа за Арсенал, но след проверка със системата за видео наблюдение (ВАР) наказателният удар бе отменен.
Срещи от Висшата лига на Англия, осми кръг:
Нотингам - Челси - 0:3
Брайтън - Нюкасъл - 2:1
Бърнли - Лийдс - 2:0
Кристъл Палас - Борнемут - 3:3
Манчестър Сити - Евертън - 2:0
Съндърланд - Уулвърхемптън - 2:0
Фулъм - Арсенал - 0:1
Днес:
Тотнъм - Астън Вила
Ливърпул - Манчестър Юнайтед
В понеделник:
Уест Хем - Брентфорд
В класирането води Арсенал с 19 точки пред Манчестър Сити с 16 точки, Ливърпул и Борнемут по 15.
