Историческият финал НА ЖИВО: Лоша новина за България след първия гейм

Италия спечели с 25:21 първия гейм срещу България на финала на Световното първенство по волейбол във Филипините.

Италия взе ранен аванс след успешна блокада в центъра, но националите ни не позволиха на съперника да се откъсне сериозно в резултата и равенството беше възстановено за 6:6 точки след страхотна работа в защита на Мартин Атанасов и успешна атака на Алекс Николов. България успя да поведе за първи път в резултата за 10:9 след неуспешна атака на Матиа Ботоло. Малко по-късно поведохме с 12:10 след директна точка от сервис на капитана Грозданов. Италианците обаче успяха светкавично да изравнят за 12:12 след атака и игра по блокадата на Юри Романо. В средата на гейма италианците успяха да се откъснат с три точки за 17:14, като с основна заслуга бяха силните начални удари на Матиа Ботоло, които затрудниха българското посрещане. Ас на Алесандро Микиелето доведе до преднина от четири точки при 21:17. До края на гейма възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини не съумяха да наваксат пасива си и отстъпиха с 21:25.

Двубоят, който ще реши титлата на 21-ия Мондиал, стартира в 13:30 часа в 20-хилядната зала Mall of Asia Arena в Манила.

Италия е действащият световен шампион, а България се опитва да се качи на световния връх за първи път в историята си. Това е първи финал за страната ни на Световно от 55 години насам. През 1970-а година губим от ГДР с 2:3.

България: Симеон Николов, Аспарух Аспарухов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Алекс Грозданов, Илия Петков - Дамян Колев-либеро

Старши треньор: Джанлоренцо Бленджини

Италия: Симоне Джанели, Юри Романо, Алесандро Микиелето, Матия Ботоло, Роберто Русо, Симоне Анцани - Фабио Балазо-либеро

Старши треньор: Фердинандо Де Джорджи

