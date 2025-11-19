Не е за вярване! Кой се класира на Мондиал 2026

Кюрасао записа исторически успех, след като се класира за Световното първенство през 2026 година.

Националите на малката карибска държава завършиха 0:0 като гост на Ямайка в последния кръг от квалификациите, а точката им бе напълно достатъчна да спечелят групата си с актив от 12 точки.

С население от едва 155 хиляди души, Кюрасао се превърна в най-малката страна, достигала до световни финали. Досегашният рекорд принадлежеше на Исландия, която през 2018 г. игра на Мондиала с население от около 334 хиляди души.

Мачът в Кингстън беше изпълнен с напрежение, особено след като домакините останаха с човек по-малко заради червения картон на Джон Ръсел. За ямайците остава надеждата да преминат през баражите, за да стигнат до световните финали.

Успехът на Кюрасао е още по-впечатляващ, като се има предвид, че тимът беше без своя опитен селекционер Дик Адвокаат. 78-годишният нидерландец пропусна гостуването по семейни причини, но ще влезе в историята като най-възрастния треньор, водил отбор на световно първенство. Той подобрява рекорда на Ото Рехагел, извел Гърция на Мондиал 2010 на 71-годишна възраст.

