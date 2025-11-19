Нов скандал с Ямал. Къде го хванаха

Звездата на Барселона Ламин Ямал е прекарал няколко часа в популярния в града нощен бар Luz de Gas в нощта срещу петък, съобщават присъствали на събитието.

Посещението идва само два дни след като тийнейджърът беше освободен от лагера на испанския национален отбор в Лас Росас, за да продължи възстановяването си от болки в областта на пубиса, пише elPeriodico.

В ранните минути след полунощ седемчленна компания влиза в обновената зала на улица „Мунтанер“. Още на входа групата е помолена да остави мобилните си телефони, тъй като във VIP зоната има гост, който е изискал дискретност и забрана за снимки.

Любопитството бързо разкрива името на въпросния посетител. Служител на клуба потвърждава, че това е Ламин Ямал, който е бил в компанията на няколко свои приятели, сред които и близкият му братовчед Мохамед Абде. Достъпът до резервирания сектор е бил ограничен – мъжете не са били допускани, а жените от групата са могли да се качат, като от персонала им е съобщено, че напитките са предварително платени.

Присъствалите разказват, че Ямал е бил приветлив, усмихнат и в добро настроение. Атмосферата е описана като „спокойна, забавна и напълно нормална за ранните часове“.

Отпадането на Ямал от националния отбор заради травма предизвика огромно напрежение между Барселона и ръководството на Испанската футболна федерация. Стигна се дори до закана от селекционера Луис де ла Фуенте да не вика младока, докато не поработи върху дисциплината си.

