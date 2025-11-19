Обявиха големия фаворит на Мондиал 2026

След като снощи бяха определени общо 42 от 48-те участници в предстоящото Световно първенство, вече стана ясен и фаворитът за триумф на Мондиал 2026. Букмейкърите смятат, че това е Испания.
"Ла Фурия Роха" е с коефициент от 5.50 за победа. Англия е класирана на второ място (7.00), а Франция е на трето (7.50). В челната петица са още Бразилия (8.50) и Аржентина (9.00).
Световното първенство ще се проведе в Съединените щати, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли следващата година.
Победителят на Мондиал 2026 според букмейкърите:
1. Испания - 5.50
2. Англия - 7.00
3. Франция - 7.50
4. Бразилия - 8.50
5. Аржентина - 9.00
6-7. Португалия - 13.00
6-7. Германия - 13.00
8. Нидерландия - 22.00
9. Норвегия - 30.00
10-11. Италия - 35.00
10-11. Уругвай - 35.00
12. Колумбия - 45.00
13. Белгия - 50.00
14. САЩ - 55.00
15-16. Мексико - 70.00
15-16. Хърватия - 70.00
17. Мароко - 80.00
Останалите - от 100.00
