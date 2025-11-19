Важна новина за голяма фигура на Ливърпул

Вратарят на Ливърпул, бразилецът Алисон, тренира с пълен капацитет и ще бъде готов да се завърне в игра за мача, насрочен за предстоящия уикенд.

Ливърпул ще се изправи срещу Нотингам Форест, а информацията сочи, че бразилецът се е възстановил напълно от контузията.

Той отсъства от 20 септември, когато в двубоя от Шампионска лига срещу Галатасарай получи травма, а междувременно на вратата застана Гиорги Мамардашвили.

Ливърпул е в резултатна и игрова криза и може би завръщането на Алисон ще сложи край.

