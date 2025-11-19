Кадри издадоха сериозни изненади на “Армията”

Две големи изненади има на площадката за изграждането на стадион „Българска армия“. Това показва най-новото видео в „You Tube“, заснето с дрон от vbSkу.

От кадрите се вижда, че вече е демонтиран и последният кулокран. В един момент техният брой беше пет, но през последните няколко седмици един по един всичките бяха поетапно премахнати. Последният огромен подемник все още беше на мястото си през уикенда, когато бяха споделени клипове от други влогъри.

Другата изненада на „Армията“ са доставените нови трибунни елементи в сектор „В“. Твърди се, че това ще увеличи още малко капацитета на стадиона на ЦСКА. Вероятно тези бетонни конструкции ще бъдат поставени между последния ред и предпазната ограда на трибуната.





