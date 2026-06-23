Истерията с Лео Меси става прекалена

Лео Меси е наистина феномен на нашето футболно съвремие, но с неговото влияние в историята на играта взе да се прекалява.

Легендата на Швеция Златан Ибрахимович коментира статута на Лионел Меси след поредното историческо изригване на световния шампион.

Ибракадабра постави Лео сред най-великите футболисти за всички времена след изключителния старт на капитана на Аржентина на Световното първенство в Северна Америка.

Бълхата заби два гола при победата с 2:0 над Австрия и постави нов рекорд за най-много реализирани попадения на световни финали с общо 18.

Ибрахимович смята, че поредното постижение на легендарния аржентинец е разрешило дългогодишния дебат за най-велик футболист. Той също така похвали постоянството на Меси през близо две десетилетия на най-високо ниво.

„Не мисля, че вече има някакъв дебат. Когато станеш голмайстор за всички времена в историята на Световните първенства, спечелиш турнира, доминираш през различните поколения и продължаваш да се представяш така на 38 години, какво повече искат хората?

Прекарваме години в сравнение с всички останали, но дори великите преди него не могат да се сравнят с всичките му творения. Пеле, Марадона, Кройф, когото и да назовете, всички те бяха брилянтни, но показателите, дълголетието и трофеите на Меси го поставят в отделна категория“, заяви Златан Ибрахимович пред FOX Sports.

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