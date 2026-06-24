Инфантино срича за поредната идиотщина на Мондиала

Президентът на ФИФА - Джани Инфантино, опита да се обяснява за поредния безумен казус с паузите за хидратация, които са толкова широко дискутирани и също така критикувани от феновете.

Паузите за хидратация не са нещо ново във футбола, но досега те бяха използвани само и единствено, ако условията за игра действително са изключително тежки и непоносими.

Но на този Мондиал половината мачове се играят на закрити стадиони, където температурата се контролира изкуствено, а футболистите дори не са изложени на пряка слънчева светлина.

Имаше срещи и при температури в рамките на 20-24 градуса, което в доста случаи коментаторите биха определили като "перфектни условия за футбол".

И въпреки това паузите за хидратация не липсваха и в тези мачове, а голямата критика на феновете е, че се убива футбола за сметка на рекламите, които се излъчват по американската телевизия в тези паузи.

На фона на подигравките, Джани Инфантино е категоричен, че ФИФА няма никаква печалба от паузите за хидратация и информациите, че това се прави заради телевизионните реклами са неверни.

"ФИФА няма допълнителна печалба от паузите за хидратация. Всичките ни рекламни договори са подписани месеци преди турнира и нашите печалби в това отношение са фиксирани. За нас тези паузи не са финансов въпрос, а спортен и здравен такъв. Най-важното е здравето на играчите", заяви Инфантино.

Това не е нищо друго, освен поредна чиста демагогията от прогнилата от комерсиалност централа на ФИФА.

Дори и ФИФА действително да няма финансов стимул от паузите за хидратация, то централата със сигурност е одобрила всяка една пауза знаейки, че по американската телевизия ще вървят реклами за милиони.

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