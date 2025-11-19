Европа вече знае участниците си на Мондиал 2026

След изиграването на последните мачове от световните квалификации в зона УЕФА вече е ясно кои европейски отбори се класират директно за Световното първенство догодина и кои ще трябва да продължат битката през баражите. Старият континент ще има 16 представители на Мондиал 2026 в САЩ, Мексико и Канада.

Директният път към Мондиала

Директно класиралите се са тези, които завършиха на първите места в своите квалификационни групи. Те вече могат да започнат подготовка за най-големия футболен форум.

Хърватия, Англия, Франция, Германия, Испания, Нидерландия, Норвегия, Португалия, Швейцария, Белгия, Шотландия, Австрия ще играят на Световното първенство без допълнителни препятствия.

Баражите – още един шанс за големите мечти

На бараж отиват отборите, завършили на вторите места в групите си, като към тях се присъединяват и четири тима, заслужили си това право чрез Лигата на нациите.

В битката за допълнителните квоти влизат:

Албания, Чехия, Италия, Полша, Ирландия, Словакия, Украйна, Турция, Косово, Босна и Херцеговина, Уелс, Дания.

От Лигата на нациите се присъединяват:

Румъния, Швеция, Северна Ирландия и Северна Македония.

Исторически моменти отвъд Европа: Кюрасао и още сензации

Националният отбор на Кюрасао се класира за Световното първенство по футбол през 2026 година, след като спечели Група Б в квалификациите в зона КОНКАКАФ. Отборът, воден от нидерландския специалист Дик Адвокат, спечели групата с 12 точки. Кюрасао е най-малката държава, класирала се за Световното първенство. Населението на острова в южната част на Карибите е приблизително 150 000 души. Предишната най-малко населена държава, играла на финалите на Световното първенство, беше Исландия (334 000).

В последния си мач от квалификациите Кюрасао завърши 0:0 с Ямайка на стадион „Индипендънс Парк“ в Кингстън. Старши треньорът на Кюрасао Дик Адвокат пропусна мача поради семейни причини и отборът бе воден от помощник-треньорите Дийн Горе и Кор Пот. Домакините останаха с десет души в края на мача, тъй като Джонатан Ръсел получи два жълти картона за шест минути. Ямайка завърши на второ място с 11 точки.

Другите класирали се от зона КОНКАКАФ

В Група А Панама победи Ел Салвадор с 3:0 и зае първото място с 12 точки, гарантирайки си участие на Мондиала. Суринам загуби от Гватемала с 1:3 и остана втори с 9 точки.

В Група C Хаити победи Никарагуа с 2:0 и се класира за Световното първенство с 11 точки. В игра за Хаити като резерва влезе и бившият нападател на ЦСКА Дикенс Назон.

Хондурас завърши наравно 0:0 с Коста Рика и завърши втори.

Финалът на пъзела

Световното първенство ще се проведе през 2026 г. в Канада, САЩ и Мексико. За първи път 48 отбора ще участват в турнира, което прави борбата за всяка квота още по-интригуваща.

