Идва ли нова силна фигура в Левски?

Нова година – нов шеф. Такава се очертава да бъде 2026-а за Левски. Като думата „шеф“ в случая е многопластова и с всички възможни нюанси.

Циркулират информации и за два вида промяна – на собствеността и на генералния спонсор. При първата опция няма срокове, тъй като Наско Сираков е мажоритарен собственик, но пък знаем как той взе дяловете и можем да гадаем дали изцяло от него зависи кога и по какъв начин ще се раздели с тях. Наскоро ПФК Левски призна за официален интерес от „Спорт Републик“, който завърши без резултат.

Вторият нюанс е по-интересен. „Палмсбет“, който официално дава по около 400 хиляди евро месечно на клуба, приключва с ангажиментите си в края на тази година. Като е възможно това да стане и по-рано. Ясно е, че предизвикан интерес, или чисто маркетингово и рекламно обвързване, към Левски ще има винаги. И с оглед икономическата и политическа, а оттам и финансова и спортна ситуация, е очаквано този интерес отново да е свързан с компания от бетинг индустрията.

До скоро фаворит е била една компания, чиито управители са пряко и косвено свързани с футбола. На преден план в момента обаче е интерес от друг букмейкър, който искал освен да стане не просто генерален спонсор на Левски след края на договора с „Палмсбет“, говори се за ангажимент от порядъка на 6 милиона евро годишно, а посредством частни лица от управата на компанията или фондация да придобие поне 50 процента от акциите на Сираков, пише „Тема Спорт“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com